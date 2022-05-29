Віддав життя за незалежність знаний тернополянин, журналіст, пластун, молодший сержант Віталій Дерех

Скорботна звістка сколихнула Тернопільщину: на російсько-українській війні загинув відомий тернополянин, журналіст, пластун, молодший сержант Віталій Дерех.

Віталій поліг вчора, 28 травня, у ході бою з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області.

Про трагедію повідомив Oleksandr Shevchuk у групі Пласт - дискусії при ватрі.

«З сумом повідомляємо, що вчора, 28.05.2022, загинув наш побратим Віталій Дерех

Дерех Віталій Мирославович (3.09.1987 - 28.05.2022), ст.пл.скоб, станиця Тернопіль, лицар Ордену залізної остроги, молодший сержант.

Загинув в ході бою з російськими окупантами в Бахмутському районі Донецької області.

Пластував в 29 курені, опісля разом із своїм гуртком "Сірі Вовки" (в якому також був Віктор Гурняк, герой України, загинув в бою за Україну в 2014) - в 77 курені ім. Івана Гавдиди, де і був впорядником, коли перейшов в старші пластуни.

Багато разів був учасником, опісля інструктором на військово-патріотичному таборі "Легіон". З дитинства в нього були захоплення військовою справою, дослідження різних цікавинок, купа екстремальних пригод.

Навчався в Галицькому коледжі м. Тернопіль на журналіста, опісля став одним із найвпізнаваніших репортерів газети "20 хвилин", зокрема їздив від редакції в експедицію в Південну Африку та Мадагаскар в 2013.

В 2013-2014 активний учасник Революції Гідності, зокрема в складі 15 сотні Самооборони Майдану. Рятував людей на Інститутській 20 лютого.

Весною 2014 вступив добровольцем в батальйон "Айдар" ЗСУ, воював в його складі до липня 2015. Відзначений Орденом за мужність ІІІ ступеня, Пластовим Бронзовим хрестом за геройський чин (врятування життя).

В 2016-2018 роках працював в Муніципальній варті м. Івано-Франківськ, зокрема рятувальником.

З кінця лютого 2022 року - знову пішов захищати Україну, зокрема вступив в 1 окрему бригаду СпП ім. Івана Богуна. В березні брав активну участь у боях під Києвом, опісля на Луганщині.

Керував розрахунком протитанкових засобів, з яким ліквідував не одну одиницю ворожої техніки та особового складу.

Тихо спи, друже…

Довідку підготував Микола Бігус», - йдеться у повідомленні.