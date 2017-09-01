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На Малашівському сміттєзвалищі серед відходів лежало тіло немовляти

PM88image001На Малашівському сміттєзвалищі чоловік серед  відходів знайшов тіло немовляти.

Вчора біля 13 години житель села Ігоровиця, сортуючи щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини. Чоловік повідомив про це правоохоронцям.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Головного управління поліції та місцевого відділення. Під час поверхневого огляду  тіла видимих тілесних ушкоджень виявлено не було. Нерівні краї обірваної пуповини свідчили, що дівчинку народжували не в медичному закладі.

Проведений розтин тіла новонародженої дівчинки не дав можливості встановити причину смерті через гнилісні зміни. Призначили додаткову судово-медичну експертизу.  Інформують у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За оперативними даними, відходи, у яких було знайдено мертве немовля, привезені з Тернополя.

Наразі поліцейські  працюють над встановленням  жінки, що народила дитину. Кримінальне провадження розпочато за статтею 117 КК - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Поліцейські звертаються до всіх, хто може допомогти у розкритті  даного злочину, телефонувати у Тернополі (0352) 27-12-34, 27-12-58, 0674716623 або 102.

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