На Об’їзній масштабна ДТП: водій бензовозу загинув, ще п’ятеро осіб з важкими травмами

Масштабна дорожньо-транспортна пригода, трапилася 1-го вересня близько 15 години на Об’їзній Тернополя. На перехресті Будного-Шептицького перекинувся бензовоз, пошкоджено шість транспортних засобів.

Серед причин аварії розглядають несправність гальм ваговоза.

За попередніми даними, 50-річний водій, який перевозив цистерну, від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги, важкі травми отримали ще п’ятеро осіб.

На місці події працюють слідчі ГУНП в Тернопільській області, працівники патрульної поліції та рятувальники, а також задіяні 6 одииць спеціальної техніки, в тому числі дві автоцистерни, аварійно-рятувальний автомобіль та автомобіль хімічного захисту.

Станом на 19.30 ситуація залишалась складною, через пошкоджені автомобілі, які продовжували перекривати дорогу, утворились затори.

Інформація про аварію з’явилась і на сайті Управління ДСНС України у Тернопільській області, проте там згадується лише про 5 пошкоджених автомобілів. «Вантажний автомобіль «Volvo», який здійснював перевезення цистерни з дизельним пальним, зіткнувся з 4 легковими автомобілями: «Daewoo Sens», «Volkswagen Polo», «Volvo», «ЗАЗ Славута», після чого перекинувся у кювет. В результаті ДТП цистерна зазнала механічних пошкоджень, внаслідок чого відбувся розлив палива на проїжджу частину та за її межі», - йдеться у повідомленні.

Детальні обставини причини ДТП встановлюються, тривають слідчі дії, зазначають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.