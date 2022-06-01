У Тернополі в парку 14-річний велосипедист збив 5-річну дівчинку

У Тернополі біля фонтану в парку Національного Відродження хлопчик на велосипеді збив п'ятирічну дівчинку. Сталося це 31 травня близько 20:00. З тілесними ушкодженнями екстрена медична допомога госпіталізувала дитину.

Як з'ясувалося, велосипедист - 14-річний житель обласного центру. Він, їдучи на двоколіснику, не впорався з керуванням та збив іншу дитину. Дівчинку з переломами госпіталізували в травматологічне відділення.

Працівники поліції звертаються до батьків бути уважними, дітям пояснювати, що кататися на велосипедах чи самокатах потрібно по спеціально відведених смугах.