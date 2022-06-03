Ще три дитячих садочки запрацюють у Тернополі з понеділка

З понеділка у Тернополі відновлять освітню діяльність ще три заклади дошкільної освіти.

Наразі у Тернополі працює 23 дитсадки та дошкільні підрозділи початкових шкіл (загалом 199 груп). Відвідує ці заклади дошкільної освіти 2941 дитина.

А з 6 червня відкриють для маленьких відвідувачів ще дитячий садок №6 «Іскринка», ЗДО №9 та ясла - садок №27.

З метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні, в усіх чергових дитячих садочках облаштовано найпростіше укриття, а під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» у закладі дотримуються затвердженого алгоритму дій.

Нагадаємо, для відвідування чергового дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків.

Першочергово забезпечуються місцями діти, у яких батьки (мама і батько) працевлаштовані. За наявності вільних місць зараховуються діти, у яких один з батьків працює.

Для зарахування необхідно медичну довідку від дільничного лікаря з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.