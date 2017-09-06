Правоохоронці розшукали матір, яка викинула у смітник новонароджене маля

Правоохоронці встановили особу горе-матері, яка викинула на смітник новонароджене маля. Нагадаємо, 31 серпня до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Ігровиця, який сортуючи щойно привезені відходи на Малашівському сміттєзвалищі, виявив труп новонародженої дитини.

4 вересня поліцейські розшукали в одному з медичних закладів 30-річну мешканку обласного центру. Вона намагалася ввести в оману слідчих, адже спочатку заперечувала свою вагітність, стверджуючи, що лікує запалення яєчників, а вже згодом заявила, що народила хлопчика. Однак згодом розповіла усі шокуючі подробиці.

Хоч сама жінка виховує 5-річну донечку, але без будь-яких докорів сумління позбавилася немовляти, а допомагала їй у цьому матір, з якою проживає. Матір не схаменула доньку, а загорнула дитину та винесла на смітник.

За попередніми даними породілля народжувала вдома у туалеті. Стверджує, дитина народилася мертвою, тому й вирішила одразу її позбутися.

Обшук в квартирі тернополянки допоміг виявити докази, які підтвердили, що маля народилося саме там.

За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження згідно статті 117 ККУ. Триває судово-медична експертиза, яка встановить основну причину смерті новонародженої дівчинки. Тривають слідчі дії, інформує Відділ комунікації НП Тернопільської області.