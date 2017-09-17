Тернополянам нагадали, чому не подається гаряча вода

Гаряча вода у Тернополі не подається у зв’язку з великою заборгованістю населення, – пояснили у "Тернопіль житлово-комунальний".

«Понад 34 млн.грн. становить заборгованість тернополян перед «Тернопільміськтеплокомуненерго» за послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання. Через це підприємство не може розрахуватися за спожитий газ з НАК «Нафтогазом Україна» а відтак і надавати населенню послуги з гарячого водопостачання», – йдеться у повідомленні.

«Тернопільміськтеплокомуненерго» працює над вирішенням питання й просить населення розрахуватися за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, щоб якнайшвидше включити гаряче водопостачання у домівках тернополян.