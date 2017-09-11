ДТП на Тернопільщині: водій загинув, 3 людей госпіталізували.

На автодорозі Скалат - Тернопіль, поблизу с. Колодіївка зіткнулись автомобілі «ВАЗ - 2104» та «Mersedes-Benz». Аварія сталася 11 вересня близько 3 години ночі.

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля ВАЗ, мешканець с. Колодіївка Підволочиського району, травмовано троє осіб: 28-річний водій автомобіля «Mersedes-Benz», житель с. Клювинці Гусятинського району та пасажири автомобіля «ВАЗ - 2104», житель с. Панасівка Підволочиського району, 1988 року народження та житель с.Колодіївка Підволочиського району, 1988 року народження. Постраждалих госпіталізовано до Скалатської центральної районної лікарні.

До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди були залучені рятувальники, які вжили комплекс заходів, спрямованих на запобігання займання пролитого палива та подальше відновлення безперешкодного руху транспортних засобів.