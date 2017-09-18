Volkswagen Polo в’їхав у комбайн – є потерпілі

Автопригода з потерпілими трапилася 17 вересня близько 10 ранку на Гусятинщині. Там зіткнулися Volkswagen Polo та комбайн.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, причина автопригоди – порушення правил дорожнього руху. Водій комбайну марки CLAAS Mega 360 з причепом рухався автодорогою Гусятин-Копичинці. За ним у колоні їхало ще два комбайни з сівалками, пише «Досьє 102».

В селі Крогульці кермувальник сільськогосподарської техніки не переконався у безпечності маневру та змінив рух. Він почав повертати вліво, аби з’їхати на польову дорогу.

Така безпечність обернулася трагедією. Цією ж дорогою в попутному напрямку їхав Volkswagen Polo . Водій іномарки саме обганяв колону комбайнів, коли один раптово почав повертати. В результаті – легківка врізалася в сільгосптехніку.

До лікарні бригада швидкої допомоги з травмами доправила чотирьох пасажирів з іномарки. Серед них двоє неповнолітніх. У потерпілих травми та забої.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство.