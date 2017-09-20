У Гусятинському районі горів цукровий завод.

Про це повідомляють в обласному Управлінні ДСНС.

19 вересня о 22:56 в м. Хоростків на вул. Заводська, 1, на території Хоростківського підрозділу ТОВ «Радехівський цукор» виникла пожежа покрівлі теплоелектроцеху. Вогонь знищив шиферну покрівлю та пошкодив бітумну ізоляцію перекриття на площі близько 20 м.кв. Пожежу ліквідував черговий караул 21-го державного пожежно-рятувального поста.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються.