Розшукують жінку-водія, яка зникла з місця аварії

Патрульні поліцейські просять допомогти встановити особу тернополянки, яку підозрюють у скоєнні аварії.

18 вересня о 8.39 годині на перехресті вулиць Коновальця-Рєпіна трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля сірого кольору. Жінка-водій, віком 55-65 років, збила 17-річну дівчину, доставила її до лікарні, а сама з місця події зникла.

Фотографію взято з камер відеоспостереження лікарні.

Якщо ви були очевидцем даної події і можете допомогти встановити дані транспортного засобу, телефонуйте за номером 27-15-77 або 102.