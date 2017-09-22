Останні новини

П'яний водій спровокував серйозну аварію

PM836image002Алкоголь став причиною чергової аварії. В реанімаційне відділення із закритою черепно-мозковою травмою, закритим перелом стегна та передпліччя, травмою грудної клітки та рваною раною вуха потрапив 24-річний житель села Олеша Монастириського району.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 21 вересня на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік міста Монастириськ.

За словами слідчих, 26-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 порушив правила обгону. Він, об'їжджаючи рейсовий автобус, не переконався у безпечності руху і спровокував зіткнення із зустрічним авто.

Кермувальник Skoda Octavia помітив легківку й намагався уникнути зіткнення, скерувавши транспорт на узбіччя. Проте водій ВАЗу також вивернув кермо і як результат - врізався в іномарку.

PM438image004

Уже при огляді лікарів стало відомо, що і водій, і пасажир «Лади» перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці інкримінують кермувальнику «десятки» статтю 130 КУпАП - керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, а також статтю 286 частину 1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство, зазначають у поліції.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Погода

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Креативні українці створили незвичний сервіс підбору книжкових подарунків
П'ятниця, 22 вересня 2017
Thumbnail Ідея доставляти букбокси (так звані «книжкові коробки») виявилася новою і цікавою для книголюбів по всій Україні. Команда із п'яти людей створила стартап BookYourBooks — сервіс доставки книжкових сюрпризів.
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Thumbnail Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.
"Піратські страсті" навколо Залозецького ставу №5
П'ятниця, 08 вересня 2017
Thumbnail До редакції Часопису надійшла стаття за підписом Андрія Тернопільського. Матеріал автора подаємо без редагування.
Тернопільським школярам пропонують безкоштовне навчання у США
Четвер, 07 вересня 2017
Thumbnail Триває набір на річне навчання в США за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)» для українських школярів!
Колишній регіонал з Тернопілля судиться за роботу у бурштиновому лісгоспі Житомирщини
Вівторок, 29 серпня 2017
Thumbnail Директор ДП «Олевське лісове господарство» Олександр Бондарчук бідкається, адже має проблеми із своїм заступником - Валентином Антонійчуком. Останнього директор звільнив за порушення Закону через не виконання своїх службових...
Вокалістка гурту «The Fraskos» презентувала власну версію народної пісні «Розійдися, туманочку»
Середа, 23 серпня 2017
Thumbnail Вокалістка гурту «The Fraskos» Марія Нікуліна презентувала до Дня Незалежності України власну версію української народної пісні «Розійдися, туманочку», яка дещо відрізняється від творчості гурту.
В Залізцях діє школа плавання
Вівторок, 08 серпня 2017
Thumbnail В смт. Залізцях в теплі сонячні дні на пристосованому місці ставу проводиться навчання плаванню дітей шкільного та дошкільного віку.
«Олімпійське літо» подорожує оздоровчими таборами Тернопільщини
Вівторок, 18 липня 2017
Thumbnail Щойно завершилось спортивне свято в оздоровчому комплексі «Лісовий», як уже лісова дорога привела Тернопільський обласний центр фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх» до дитячого оздоровчого закладу «Лісовий...
Український стоматолог вчитиме американців канонам «голлівудської посмішки»
Середа, 12 липня 2017
Thumbnail Останнім часом українські лікарі впевнено завойовують світове визнання. Наші стоматологи, завдяки активному впровадженню новітніх технологій, навчають премудростям професії колег з Європи, а...