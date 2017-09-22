П'яний водій спровокував серйозну аварію

Алкоголь став причиною чергової аварії. В реанімаційне відділення із закритою черепно-мозковою травмою, закритим перелом стегна та передпліччя, травмою грудної клітки та рваною раною вуха потрапив 24-річний житель села Олеша Монастириського району.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 21 вересня на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік міста Монастириськ.

За словами слідчих, 26-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 порушив правила обгону. Він, об'їжджаючи рейсовий автобус, не переконався у безпечності руху і спровокував зіткнення із зустрічним авто.

Кермувальник Skoda Octavia помітив легківку й намагався уникнути зіткнення, скерувавши транспорт на узбіччя. Проте водій ВАЗу також вивернув кермо і як результат - врізався в іномарку.

Уже при огляді лікарів стало відомо, що і водій, і пасажир «Лади» перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці інкримінують кермувальнику «десятки» статтю 130 КУпАП - керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, а також статтю 286 частину 1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Триває слідство, зазначають у поліції.