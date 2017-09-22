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В дитячому садочку спалах гастроентероколіту
На Тернопільщині у дитячому садочку знову спалах гастроентероколіту.
21 вересня в смт. Великі Бірки зареєстрований спалах гастроентероколіту серед вихованців дитячого дошкільного виховного закладу. Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі Держсанепідслужби.
Станом на 22 вересня зареєстровано 10 випадків. Перебіг захворювання у 7 випадках легкого, а у 3 середнього ступеня важкості. Госпіталізовано 3 дітей.
Фахівцями обласного лабораторного центру розпочате епідрозслідування, організовується та здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.
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Новини тернополян
Креативні українці створили незвичний сервіс підбору книжкових подарунків
П'ятниця, 22 вересня 2017
П'ятниця, 22 вересня 2017
Ідея доставляти букбокси (так звані «книжкові коробки») виявилася новою і цікавою для книголюбів по всій Україні. Команда із п'яти людей створила стартап BookYourBooks — сервіс доставки книжкових сюрпризів.
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Середа, 13 вересня 2017
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.
"Піратські страсті" навколо Залозецького ставу №5
П'ятниця, 08 вересня 2017
П'ятниця, 08 вересня 2017
До редакції Часопису надійшла стаття за підписом Андрія Тернопільського. Матеріал автора подаємо без редагування.
Тернопільським школярам пропонують безкоштовне навчання у США
Четвер, 07 вересня 2017
Четвер, 07 вересня 2017
Триває набір на річне навчання в США за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)» для українських школярів!
Колишній регіонал з Тернопілля судиться за роботу у бурштиновому лісгоспі Житомирщини
Вівторок, 29 серпня 2017
Вівторок, 29 серпня 2017
Директор ДП «Олевське лісове господарство» Олександр Бондарчук бідкається, адже має проблеми із своїм заступником - Валентином Антонійчуком. Останнього директор звільнив за порушення Закону через не виконання своїх службових...
Вокалістка гурту «The Fraskos» презентувала власну версію народної пісні «Розійдися, туманочку»
Середа, 23 серпня 2017
Середа, 23 серпня 2017
Вокалістка гурту «The Fraskos» Марія Нікуліна презентувала до Дня Незалежності України власну версію української народної пісні «Розійдися, туманочку», яка дещо відрізняється від творчості гурту.
В Залізцях діє школа плавання
Вівторок, 08 серпня 2017
Вівторок, 08 серпня 2017
В смт. Залізцях в теплі сонячні дні на пристосованому місці ставу проводиться навчання плаванню дітей шкільного та дошкільного віку.
«Олімпійське літо» подорожує оздоровчими таборами Тернопільщини
Вівторок, 18 липня 2017
Вівторок, 18 липня 2017
Щойно завершилось спортивне свято в оздоровчому комплексі «Лісовий», як уже лісова дорога привела Тернопільський обласний центр фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх» до дитячого оздоровчого закладу «Лісовий...
Український стоматолог вчитиме американців канонам «голлівудської посмішки»
Середа, 12 липня 2017
Середа, 12 липня 2017
Останнім часом українські лікарі впевнено завойовують світове визнання. Наші стоматологи, завдяки активному впровадженню новітніх технологій, навчають премудростям професії колег з Європи, а...