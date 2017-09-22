В дитячому садочку спалах гастроентероколіту

На Тернопільщині у дитячому садочку знову спалах гастроентероколіту.

21 вересня в смт. Великі Бірки зареєстрований спалах гастроентероколіту серед вихованців дитячого дошкільного виховного закладу. Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі Держсанепідслужби.

Станом на 22 вересня зареєстровано 10 випадків. Перебіг захворювання у 7 випадках легкого, а у 3 середнього ступеня важкості. Госпіталізовано 3 дітей.

Фахівцями обласного лабораторного центру розпочате епідрозслідування, організовується та здійснюється комплекс протиепідемічних заходів.