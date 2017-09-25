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На Тернопільщині зафіксували чотири випадки отруєння грибами

gryby 37281Осінь – грибна пора. Проте не потрібно забувати, що гриби це не лише дарунок лісу, але й водночас небезпечний продукт харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті.

Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах.

В поточному році до медичних закладів області вже шпиталізовано чотирьох громадян, що зазнали отруєння дикорослими грибами, повідомляють в обласному У ДСНС.

Останній випадок зареєстровано 24 вересня – цього дня о 22:00 до інфекційного відділення Збаразької центральної районної лікарні, з діагнозом «Отруєння грибами», шпиталізовано 50-річну жительку с. Добриводи Збаразького району.

Переважно, основними причинами отруєнь є:

вживання отруйних грибів;

неправильне приготування умовно їстівних грибів;

вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;

вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації.

Симптоми отруєння – це перш за все нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.

Первинні ознаки отруєння такі, як нудота, блювота, біль у животі, пронос – з'являються від однієї до чотирьох годин після вживання грибів, в залежності від їх виду, а також від віку та стану здоров'я потерпілого, кількості з'їдених грибів.

Біль та нападки нудоти можуть повторюватися декілька разів через від шести годин до двох діб, а смерть може наступити через 5-10 днів після отруєння.

Для того, щоб запобігти отруєння грибами, рекомендують:

Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), уникайте стихійних ринків. Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні. Не збирайте гриби, якщо не впевнені, що знаєте їх - якими б апетитними вони не здавалися; не збирайте невідомі вам гриби, а також ті, що ростуть поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах. Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута. Ні в якому разі не пригощайте грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.

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