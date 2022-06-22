Ремонтуючи несправності на електропідстанції, на Тернопільщині загинув працівник електромереж

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвели до смерті, розслідують працівники Чортківського районного відділу поліції.

21 червня у поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що селищі Заводське під час виконання ремонтних робіт загинув 37-річний чоловік.

За попередньою інформацією, потерпілий працював в електромережах. У день нещастя поїхав ремонтувати несправності на електропідстанції. Зайшовши до середини, його вдарило струмом. Тіло виявив напарник. Він викликав швидку, але лікарі констатували смерть.

Попередня причина нещастя - недотримання правил безпеки. Так це чи ні - встановлять слідчі у ході розслідування.