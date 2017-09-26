В Березовиці стався вибух, загинув АТОвець

Внаслідок вибуху біля Тернополя загинув 30-річний поліцейський-АТОвець.

У загиблого залишилася 9-місячна дитина та дружина, яка працює в поліції. Зараз жінка перебуває в декретній відпустці.

Вибух пролунав на приватному подвір'ї у Великій Березовиці близько 13.00, 26 вересня, пише "20 хвилин".

На подвір'ї мертвим виявили тіло 30-річного Ростислава. Положення тіла - паралельно до землі. Неподалік поліцейські виявили залишки гранати РГД-5. - Це діючий працівник поліції, - повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. - У 2015 році він перебував у зоні АТО, де отримав контузію. За нашою інформацією, чоловік саме проходив обстеження комісії, яка приймає рішення про комісування за станом здоров'я.