Останні новини
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
26-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
25-09-2017
-
24-09-2017
-
24-09-2017
-
24-09-2017
-
24-09-2017
-
24-09-2017
-
23-09-2017
-
23-09-2017
-
23-09-2017
-
23-09-2017
-
22-09-2017
В Березовиці стався вибух, загинув АТОвець
Внаслідок вибуху біля Тернополя загинув 30-річний поліцейський-АТОвець.
У загиблого залишилася 9-місячна дитина та дружина, яка працює в поліції. Зараз жінка перебуває в декретній відпустці.
Вибух пролунав на приватному подвір'ї у Великій Березовиці близько 13.00, 26 вересня, пише "20 хвилин".
На подвір'ї мертвим виявили тіло 30-річного Ростислава. Положення тіла - паралельно до землі. Неподалік поліцейські виявили залишки гранати РГД-5. - Це діючий працівник поліції, - повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. - У 2015 році він перебував у зоні АТО, де отримав контузію. За нашою інформацією, чоловік саме проходив обстеження комісії, яка приймає рішення про комісування за станом здоров'я.
Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Новини тернополян
П'ятниця, 22 вересня 2017
Середа, 13 вересня 2017
П'ятниця, 08 вересня 2017
Четвер, 07 вересня 2017
Вівторок, 29 серпня 2017
Середа, 23 серпня 2017
Вівторок, 08 серпня 2017
Вівторок, 18 липня 2017
Середа, 12 липня 2017