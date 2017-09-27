Як сільський голова Гаїв Шевченківських «спілкується» з АТОшником

Те, що бойові дії на Сході України з кожним днем все менше турбують пересічного українця, ні для кого вже не є великим відкриттям.

Наш люд живе за принципом: в АТО більш-менш спокійно, мобілізацію, слава Богу, відмінили, то й можна жити і не забивати собі голову проблемами інших. А інші – це тисячі учасників бойових дій, які повернулися з фронту з покаліченим здоров’ям та морально-психологічними травмами і намагаються наново пристосуватись до життя. Проте, у більшості випадків фронтовики залишаються наодинці зі своїми проблеми і щоб їх вирішувати, повинні оббивати пороги десятків чиновницьких кабінетів. Пропонуємо Вам переглянути відео, де сільський голова Гаїв Шевченківських Богдан Брич «розмовляє» з АТОшником (якщо це, звичайно, можна назвати розмовою у виконанні сільського голови), відмовляючи йому у виділенні земельної ділянки.

Більше того, місцевий «князьок» (до речі, донедавна асоціював себе, як непримиренний борець з корупцією та соціальною несправедливістю, а сівши в крісло очільника села відразу ж про це забув, як кажуть «жирком заплив»), порушуючи законодавство, в ультимативній формі зажадав, щоб той прописався в селі, бо інакше нічого не отримає. При цьому вся розмова супроводжується погрозами і образами на адресу учасника бойових дій, хоч колись вони були разом на Майдані під час Революції Гідності.

P/S. Очевидно, що пан Брич дуже трепетно відноситься до земельних питань, оскільки ще донедавна намагався позабирати у своїх мешканців, які живуть біля тернопільської об’їзної дороги, по три метри городу, які ті роками обробляли.