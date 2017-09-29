Четверо рятувальників гасили палаючий гараж.

28 вересня о 15:38 до оперативно-диспетчерської служби обласного Управління ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у гаражному приміщенні у місті Тернопіль на вулиці Спортивна.

Горіла дерев’яна прибудова на даху гаража, площа горіння - 30м.кв. На місце прибув черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік. Вже о 16:03 вогонь зупинили, а о 16:07 пожежу ліквідували. Вогонь знищив дерев’яну прибудову на даху гаражу.