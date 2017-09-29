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Четверо рятувальників гасили палаючий гараж
Четверо рятувальників гасили палаючий гараж.
28 вересня о 15:38 до оперативно-диспетчерської служби обласного Управління ДСНС надійшло повідомлення про пожежу у гаражному приміщенні у місті Тернопіль на вулиці Спортивна.
Горіла дерев’яна прибудова на даху гаража, площа горіння - 30м.кв. На місце прибув черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4 чоловік. Вже о 16:03 вогонь зупинили, а о 16:07 пожежу ліквідували. Вогонь знищив дерев’яну прибудову на даху гаражу.
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Новини тернополян
Допоможіть врятувати дитину!
Четвер, 28 вересня 2017
Четвер, 28 вересня 2017
Владочка живе надією! Її дитинство це - уколи, крапельниці, нескінченний діаліз, біль і кахельні стіни процедурних кабінетів.
Суд із екс-регіоналом Борщівщини: була одна справа, стало дві
Четвер, 28 вересня 2017
Четвер, 28 вересня 2017
Суд із екс-заступником директора Олевського лісгоспу Валентином Антонійчуком досі не перейшов до розгляду справи по суті, а тим часом директор того ж лісгоспу Олександр Бондарчук подав позов до...
Креативні українці створили незвичний сервіс підбору книжкових подарунків
П'ятниця, 22 вересня 2017
П'ятниця, 22 вересня 2017
Ідея доставляти букбокси (так звані «книжкові коробки») виявилася новою і цікавою для книголюбів по всій Україні. Команда із п'яти людей створила стартап BookYourBooks — сервіс доставки книжкових сюрпризів.
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Середа, 13 вересня 2017
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.
"Піратські страсті" навколо Залозецького ставу №5
П'ятниця, 08 вересня 2017
П'ятниця, 08 вересня 2017
До редакції Часопису надійшла стаття за підписом Андрія Тернопільського. Матеріал автора подаємо без редагування.
Тернопільським школярам пропонують безкоштовне навчання у США
Четвер, 07 вересня 2017
Четвер, 07 вересня 2017
Триває набір на річне навчання в США за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)» для українських школярів!
Колишній регіонал з Тернопілля судиться за роботу у бурштиновому лісгоспі Житомирщини
Вівторок, 29 серпня 2017
Вівторок, 29 серпня 2017
Директор ДП «Олевське лісове господарство» Олександр Бондарчук бідкається, адже має проблеми із своїм заступником - Валентином Антонійчуком. Останнього директор звільнив за порушення Закону через не виконання своїх службових...
Вокалістка гурту «The Fraskos» презентувала власну версію народної пісні «Розійдися, туманочку»
Середа, 23 серпня 2017
Середа, 23 серпня 2017
Вокалістка гурту «The Fraskos» Марія Нікуліна презентувала до Дня Незалежності України власну версію української народної пісні «Розійдися, туманочку», яка дещо відрізняється від творчості гурту.
В Залізцях діє школа плавання
Вівторок, 08 серпня 2017
Вівторок, 08 серпня 2017
В смт. Залізцях в теплі сонячні дні на пристосованому місці ставу проводиться навчання плаванню дітей шкільного та дошкільного віку.