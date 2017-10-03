Чи є що приховувати начальнику виконавчої служби Тернопільщини?

Начальник виконавчої служби Тернопільщини Андрій Хічій перешкоджає у реалізації виконавчого провадження. Його колеги підозрюють, що це черговий метод збагачення і так не бідного чиновника.

Зараз триває процес опису частини майна боржника агрохолдингу «Мрія», зокрема крохмального заводу у селі Товстеньке Чортківського району. Проте на заваді виконанню постанови Київського апеляційного господарського суду, яку зараз провадить виконавча служба Тернопільського району став особисто начальник управління Андрій Хічій.

Хоча законних підстав для цього не було. Пан Андрій вирішив посеред опису майна боржника передати провадження в інший район, тобто виконавцям Чортківщини. Сам Хічій аргументує це тим, що підприємство-боржник розташоване у Чортківському районі. Хоча директор заводу постійно перебуває у Тернополі і місце його роботи в центральному офісі – на Винниченка, 8. Це і не приховує Хічій, адже листи про виконання провадження постійно надсилають не у Чортківський район, а у Тернопіль – в офіс «Мрії». Цікавим є й інший факт, що виконавці Тернопільського району вже виїжджали у Товстеньке і провели там всі необхідні дії. За процедурою, перед цим вони особисто занесли повідомлення у Чортківський орган ДВС про те, що на території цього району вони проводитимуть виконавчі дії.

Проте за словами Хічія, такого повідомлення у Чортків не надходило. Тоді ж виникає питання – як Хічій дізнався про провадження? Хто йому повідомив про дії рядових виконавців? Адже згідно посадових інструкцій він не може втручатися і переглядати документи по провадженню, це може робити лише виконавчий орган, який здійснює процедуру і сторони конфлікту.

Цікаво ще те, що вибір виконавчого органу належить виключно постраждалій стороні. І передати провадження іншому оргнау ДВС може лише суд на підставі скарги боржника чи постраждалої сторони. Як дізнавалися журналісти, така скарга не надходила ні на адресу центрального ограну виконавчої служби України, а ні в управління виконавчої служби в Тернопільській області. Всі інші підстави про передання виконавчого провадження носять корупційну складову. Такого висновку можна дійти, адже сам Хічій не раз помічався у різного роду скандалах.

Ось, наприклад, красномовний пан Хічій Андрій Миронович був заступником начальника Державної виконавчої служби в Тернопільській області та начальником Відділу Державної виконавчої служби ГУЮ у Тернопільській області у період з кінця 2005 року по 2011 рік. Саме під час його перебуванням на керівних посадах підрозділи виконавчої служби області опинилися у жалюгідному стані, коли судове рішення не мало ваги, оскільки належним чином виконати його просто не було кому. Даний «керівник» прославився не лише хамською поведінкою по відношенню до підлеглих, але і зловживаннями, фантастичними за своєю нахабністю та неприкритістю. Цікаво те, що у у грудні 2010 року співробітниками Тернопільського УБОЗу відносно Хічія, який на той час обіймав посаду таку ж як і сьогодні – керівник виконавчої служби області, було складено адміністративний протокол про корупційні діяння за те, що він неправомірно втручався в роботу підлеглих при стягненні боргу з фізичної особи. Тоді пан Хічій відбувся легким переляком і, ймовірно, кругленькою сумою хабаря, оскільки зумів «порішати» свої проблеми в суді. Як наслідок – протокол про корупційні діяння скасували, а чиновник залишився на роботі. Проте все таки у 2011 року пан Хічій за свою поведінку був переведений на посаду начальника Відділу примусового виконання рішень УДВС.

Ще один корупційний факт викрився у 2014 році, коли Хічій знову обіймав посаду начальника управління виконавчої служби. Тоді, діючи у змові з одним з приватних адвокатів, Хічій вимагав у мешканки Тернополя 3000 доларів США за вирішення питання про зняття арешту з її магазину. Адвокат, який і виступав посередником, був затриманий правоохоронцями під час передачі авансу в сумі 1500 доларів США. Всі ці факти були детально задокументовані, проте порушене кримінальне провадження так і не було доведене до логічного і справедливого кінця, знову чиновнику пощастило і він відкупився. Однак на цей раз Андрій Миронович набрав доброго страху, бо миттєво попереписував все своє нерухоме майно на близьких родичів, а позашляховика HONDA-CRV, яким і досі користується, на свою співмешканку.

А чого варте одне відео, де журналісти зафіксували, що пан Хічій за допомогою коньяку намагався порішати свої справи у Львіському суді.

Щодо статків Хічія, то вони як в кожного чиновника, який в державних органах крутиться від часу незалежної України і має притягнення по корупції – скромні. У деклараці пан Андрія зазначені лише квартира у Тернополі площею 67 квадратних метрів, де він проживає з дружиною та двома дітьми.

На нього також записана вже інша HONDA-CRV-2008 року.

Насправді ж, нашим журналістам вдалося дізнатися, що пан Хічій з дружиною вже давно не живе, а співмешкає зі своєю коханкою у селі Петриків у чималенькому будинку площею майже 250 метрів квадратних.

Будинок у Петриків записаний на таку собі Пліщук Тетяну. Вона на разі працює старшим інспектором відділу адмінстративної практики в управлінні патрульної поліції м. Тернопіль. Згідно її щорічної декларації проживає вона там з дитиною. Окрім того, на неї також записане і авто HONDA-CRV-2014 року.

Вочевидь, притягнути за корупційні діяння пана Хічія можна було б вже давно. Проте комусь він є досить вигідною особою, для того, щоб рішати ті справи, які не могли б порішатися у судах. Однією з справ є і провадження по крохмальному заводу. З огляду на всі протиправні дії,які чинить Хічій зараз – хтось дуже сприяє тому, щоб з боржника не стягнули мільйонний борг і не передали ці гроші людям, які роками пропрацювали на цьому підприємстві і чекають на кровно свої зароблені.

За інформацією Народна Правда