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В Теребовлянському районі смертельно отруїлася грибами 11-річна дитина

gryby novynyОтруєння грибами відносяться до найскладніших, які важко піддаються лікуванню.

За тиждень з 25.09.17р. отримано 16 термінових повідомлень про поступлення до ЛПЗ області хворих з діагнозом «отруєння грибами». Про це пише Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби. 

Більшість випадків отруєнь грибами – це люди старшого похилого віку, малолітні діти або ж особи із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

В області на сьогодні вже підтверджено та зареєстровано 8 випадків отруєння грибами, зокрема, 5 осіб в Тернополі та по 1 особі в Ланівецькому, Підволочиському та Теребовлянському районах. Серед потерпілих 4 дітей, з них 1 дитина 11 років померла. Цей трагічний випадок стався в Теребовлянському районі. Отруєння сталось внаслідок вживання грибів, серед яких була смертельно отруйна бліда поганка.

Серед грибів, які вживали потерпілі особи були страви з різних грибів, а саме: сироїжки, рижики, підосиновики, маслюки та інші.

Основною причиною отруєнь залишаються необізнаність населення щодо їстівних і неїстівних грибів. Незнання відмінностей між отруйними та їстівними грибами-двійниками, необережність при їх збиранні, придбання їх, зокрема, на стихійних ринках, застосування народних методів визначення отруйності грибів, а також невміла або неправильна кулінарна обробка їстівних або умовно-їстівних грибів. Слід дотримуватись обов’язкового правила - ніколи не вживати в їжу невідомі гриби, що може призвести до важких отруєнь, інколи з летальним кінцем. 

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