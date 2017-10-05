До нас йде небезпечний вірус грипу

Цьогоріч, за прогнозами фахівців, на Україну йдуть відразу три види небезпечної інфекції. Про це повідомляє Головне управління Держсанепідслужби в Тернопільській області.

За повідомленнями служб охорони здоров'я, в цьому році в Україні очікується сезонна епідемія грипу типу AH1N1 і AH3N2. В цілому це ті ж підтипи сезонного вірусу, що зустрічаються з року в рік протягом багатьох десятиліть. Правда, варто розуміти, що віруси постійно мутують, і їх білки, гемаглютинін та нейрамінідази, за якими лікарі розрізняють штами і типи вірусу грипу, в цьому році змінилися. А це означає, що AH1N1 - Мічиган, це не зовсім той вірус, який був в 2016 - Каліфорнія, і вже точно не такий, як був у 1918 році - Іспанка. Але все одно грип залишається таким же небезпечним, яким і був сто років тому. Фахівці ВООЗ додають, що в Україні також може проявитися і вірус грипу B.

Грип з абревіатурою H1N1 відомий як пандемічний або свинячий. Він являє собою високо інфекційне захворювання, яке викликається пандемічним типом вірусу, що передається від свині до людини. Природно, від людини до людини він також передається, що розширює охоплення хворих.

Симптоми грипу H1N1 досить класичні. Людина може чітко зазначити час, коли їй раптом різко стало недобре, піднімається температура до високих цифр, відзначається ломота в м'язах, розвивається світлобоязнь. Процес інтоксикації може супроводжуватися нудотою і блювотою. Можуть приєднатися і катаральні прояви - кашель, біль у горлі, закладеність носа.

Важливо пам'ятати, що одним з найстрашніших явищ при цьому виді грипу є його ускладнення у вигляді пневмонії. Запалення легенів розвивається миттєво і далеко не завжди помітно для людини - буквально за пару днів воно може практично повністю зруйнувати легені. Саме тому такий тип вірусу грипу має велику кількість летальних випадків. І саме тому за хворими обов'язково повинен щодня спостерігати лікар, який буде прослуховувати і легені.

Другий варіант грипу, який чекають лікарі цієї зими - ГРВІ з абревіатурою AH3N2. Або, як його ще називають, гонконгський грип.

Ознаки хвороби знову-таки характерні для всіх інших видів грипу. У числі додаткових ознак у гонконгського можна виділити появу почуття різі і печіння в очах, болі в кінцівках і сухий кашель.

Основними небезпеками такого варіанту грипу називають розвиток міокардиту, все ту ж пневмонію в важких формах, енцефаліти і стан шоку. У деяких перехворілих виявлялися печінкова і ниркова дисфункції, відзначалися збої в роботі ендокринних залоз.

Фахівці ВООЗ прогнозують і появу третього типу грипу - грип В - Брісбен. Починається він, як і всі інші варіанти грипу, з різких симптомів, які блискавично розвиваються. Лихоманка, озноб, головний біль, біль у м'язах, нежить, втома і т.ін. - все це вказує на появу в організмі небезпечної патології. З часом починають проявлятися тяжке виснаження і зневоднення, з'являється сухий кашель. Можуть також розвинутися і розлади шлунково-кишкового тракту.

Зневоднення називають одним з найстрашніших ускладнень такого варіанту інфекції. Адже на цьому тлі організм починає відмовляти досить швидко. Також при ньому може розвинутися пневмонія, яка додатково підточить здоров'я людини. Грип такого типу є високо заразним. Тому варто дуже обережно поводитися під час ризику епідемії.