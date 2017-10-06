Загинув 31-річний робітник, який впав з даху дитсадка

Після падіння з даху дитсадка 31-річному жителю Тернополя вижити не вдалося.

У складі бригади чоловік проводив ремонті роботи в дитячому садочку в Озерній.

Внаслідок падіння з висоти загиблий отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, забій мозку, які виявилися не сумісними з життям. Тернополянин помер в кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці з’ясовують обставини, які призвели до смерті чоловіка, та перевіряють чи були порушення правил охорони праці.