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Загинув 31-річний робітник, який впав з даху дитсадка
Після падіння з даху дитсадка 31-річному жителю Тернополя вижити не вдалося.
У складі бригади чоловік проводив ремонті роботи в дитячому садочку в Озерній.
Внаслідок падіння з висоти загиблий отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, забій мозку, які виявилися не сумісними з життям. Тернополянин помер в кареті швидкої допомоги.
Правоохоронці з’ясовують обставини, які призвели до смерті чоловіка, та перевіряють чи були порушення правил охорони праці.
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Новини тернополян
Військова служба за контрактом
Середа, 04 жовтня 2017
Середа, 04 жовтня 2017
На військову контрактну службу запрошуються чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років.
Допоможіть врятувати дитину!
Неділя, 01 жовтня 2017
Неділя, 01 жовтня 2017
Владочка живе надією! Її дитинство це - уколи, крапельниці, нескінченний діаліз, біль і кахельні стіни процедурних кабінетів.
Суд із екс-регіоналом Борщівщини: була одна справа, стало дві
Четвер, 28 вересня 2017
Четвер, 28 вересня 2017
Суд із екс-заступником директора Олевського лісгоспу Валентином Антонійчуком досі не перейшов до розгляду справи по суті, а тим часом директор того ж лісгоспу Олександр Бондарчук подав позов до...
Креативні українці створили незвичний сервіс підбору книжкових подарунків
П'ятниця, 22 вересня 2017
П'ятниця, 22 вересня 2017
Ідея доставляти букбокси (так звані «книжкові коробки») виявилася новою і цікавою для книголюбів по всій Україні. Команда із п'яти людей створила стартап BookYourBooks — сервіс доставки книжкових сюрпризів.
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Середа, 13 вересня 2017
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.
"Піратські страсті" навколо Залозецького ставу №5
П'ятниця, 08 вересня 2017
П'ятниця, 08 вересня 2017
До редакції Часопису надійшла стаття за підписом Андрія Тернопільського. Матеріал автора подаємо без редагування.
Тернопільським школярам пропонують безкоштовне навчання у США
Четвер, 07 вересня 2017
Четвер, 07 вересня 2017
Триває набір на річне навчання в США за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)» для українських школярів!
Колишній регіонал з Тернопілля судиться за роботу у бурштиновому лісгоспі Житомирщини
Вівторок, 29 серпня 2017
Вівторок, 29 серпня 2017
Директор ДП «Олевське лісове господарство» Олександр Бондарчук бідкається, адже має проблеми із своїм заступником - Валентином Антонійчуком. Останнього директор звільнив за порушення Закону через не виконання своїх службових...
Вокалістка гурту «The Fraskos» презентувала власну версію народної пісні «Розійдися, туманочку»
Середа, 23 серпня 2017
Середа, 23 серпня 2017
Вокалістка гурту «The Fraskos» Марія Нікуліна презентувала до Дня Незалежності України власну версію української народної пісні «Розійдися, туманочку», яка дещо відрізняється від творчості гурту.