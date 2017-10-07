У Тернополі заговорили про початок опалювального сезону. Заступник міського голови Владислав Стемковський зазначає, батареї у домівках тернополян можуть стати теплими вже наступного тижня.

Опалювальний період починається згідно з відповідними розпорядженнями місцевих органів самоврядування, якщо впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8ºС або нижче.

«Скоріше всього опалювальний сезон може розпочатися в кінці наступного тижня. Така от поки орієнтовна дата. Зазначу, що по інших містах країни теж наразі ще не розпочали опалювальний сезон», – каже Владислав Стемковський.

Також повідомили у міській раді, Тернопіль практично готовий до опалювального сезону. Зокрема, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» вже провело ремонт усіх міських котельнь та підготовило до опалювального періоду 152 км труб.