На перехресті вулиць Львівської та Тернопільської сталася ДТП з потерпілими

293237384 408616541299664 1472252883199483843 nСьогодні, близько 10-ї години ранку, у Тернополі на перехресті вулиць Львівської та Тернопільської сталася ДТП з потерпілими за участю автомобілів Volvo та ВАЗ.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Volvo не надав перевагу в русі водію автомобіля ВАЗ, який рухався головною дорогою.

Внаслідок зіткнення постраждав водій автомобіля Volvo. Оскільки, чоловік був не пристебнутий паском безпеки, через силу удару, його просто викинуло із салону автомобіля на проїжджу частину.

Нагадуємо вам про обов’язковість використання ременів безпеки, адже вони можуть зберегти ваше життя та здоров’я.

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Застосування ременя безпеки зменшує ризик загибелі водія за лобового зіткнення у 2,3 раза, за бокового — в 1,8 раза, а при перекиданні авто — в 5 разів, наголошують у патрульній поліції Тернопільської області.

На місці події працюють патрульні та слідчий по ДТП. Потерпілого, внаслідок зіткнення, чоловіка ушпиталили до лікарні.

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