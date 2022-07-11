Благодійний фонд «Наша Галичина» прозвітував про чотири місяці своєї діяльності

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери Благодійного фонду «Наша Галичина» активно долучилися до підтримки ЗСУ, підрозділів територіальної оборони, Служби безпеки України, Національної гвардії. Багато допомоги надано внутрішньо переміщеним особам з Харківської, Донецької та Київської областей.

Благодійний фонд «Наша Галичина» прозвітував про чотири місяці своєї діяльності.

Адже за цей час було зібрано чимало коштів та зроблено великий шмат роботи.

Загальна вартість наданої допомоги, як зазначають у фонді складає 5 327 465, 26 гривень.

Волонтерам фонду вдалося назбирати 999 751 грн та закупити 94 шт. бронежилетів; 2 413 217,26 грн пішло на предмети тактичної медицини. Крім того, 200 аптечок волонтери власноруч укомплектували, на це затратили 347 420 грн. Придбали 9 тепловізорів, на які пішло 805 865 грн; 3 квадрокоптери Mavic 2 Zoom за загальною ціною 127 400 гривень.

Переглянути повий звіт БФ «Наша Галичина» можна на їхній офіційній сторінці у Facebook.

Керівництво фонду висловлює вдячність кожному хто долучався.

«Звіт за 4 місяці роботи фонду! Дякуємо кожному хто долучався, а таких людей було чимало! Ви просто мега круті люди.

Попереду ще багато роботи, перемога за нами!

Слава Україні!!!

Слава ЗСУ!!!», - йдеться на сторінці фонду.

Тож підтримуйте Благодійний фонд «Наша Галичина», аби волонтери й надалі могли виконувати важливу місію на шляху до української перемоги.

Нагадуємо, що пожертву можна зробити на сайті фонду galychyna.org.

Працюємо разом для спільної перемоги!