9-місячна дівчинка, яка постраждала у аварії, померла у лікарні

Врятувати життя дев’ятимісячній дівчинці, яка постраждала у дорожній пригоді, лікарям не вдалось.

За інформацією Відділу комунікації поліції Тернопільської області, немовля, яке перебувало в автомобілі на момент ДТП, померло через шість годин після аварії.

Нагадаємо, у понеділок, 30 жовтня, на Теребовлянщині зіткнулося два автомобілі - водій Ford Connect виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у DAF.

Кермувальник легківки загинув на місці автопригоди. На момент аварії в салоні пасажирського авто перебувало дві жінки та немовля. Їх усіх у важкому стані доправили до лікарні. Дитину врятувати медикам не вдалося. Маля померло близько 16:00. За життя її матері та іншої жінки лікарі продовжують боротьбу.