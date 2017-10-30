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9-місячна дівчинка, яка постраждала у аварії, померла у лікарні
Врятувати життя дев’ятимісячній дівчинці, яка постраждала у дорожній пригоді, лікарям не вдалось.
За інформацією Відділу комунікації поліції Тернопільської області, немовля, яке перебувало в автомобілі на момент ДТП, померло через шість годин після аварії.
Нагадаємо, у понеділок, 30 жовтня, на Теребовлянщині зіткнулося два автомобілі - водій Ford Connect виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у DAF.
Кермувальник легківки загинув на місці автопригоди. На момент аварії в салоні пасажирського авто перебувало дві жінки та немовля. Їх усіх у важкому стані доправили до лікарні. Дитину врятувати медикам не вдалося. Маля померло близько 16:00. За життя її матері та іншої жінки лікарі продовжують боротьбу.
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