Суспільство Загинув льотчик-герой із Франківщини З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович... Більше ...

Суспільство Загинув льотчик-герой З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович... Більше ...

Новини читачів Активісти знову проведуть барахолку з цікавинками Ви дуже просили - і ми робимо! Благодійній барахолці бути! Вже в цю неділю 31 липня маєте змогу придбати якусь... Більше ...

Суспільство Провчив злодія аж до смерті Тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, інкримінують слідчі п'ятдесятирічному жителю... Більше ...

Суспільство Сьогодні запускатимуть гарячу воду на п'ятьох котельнях На котельнях Тернополя тривають ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону 2022-2023р., на... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині перші урожаї На Тернопільщині жнива у самому розпалі. Цього року зерновими засіяли 442.6 га землі на території області,... Більше ...

Суспільство Увага!!! Поліція застерігає від нового виду шахрайства Кіберполіцейські застерігають краян від нового виду шахрайства – придбання через веб-ресурси так званих... Більше ...

Спорт Футболісти з "Ниви" розпочали тренування 25 липня, футбольний клуб "Нива" Тернопіль провів перше тренування у рамках підготовки до сезону 2022/23. Участь у... Більше ...

Суспільство Проведуть в останню путь героя, який загинув ще в травні Сьогодні Тернопільщина прощається з героєм Климюком Назаром Миколайовичем, який загинув ще 6 травня в... Більше ...

Суспільство Яка інфраструктура буде на районі "Північний" 26 липня міський голова Сергій Надал оглянув будівництво нової зупинки громадського транспорту, що у... Більше ...