На дорозі загинув хлопець 1992 року народження

На автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець близько 19:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Під колесами автомобіля Hyundai Sonata, яким керував житель Гусятинського району, загинув пішохід. Потерпілий - житель Скалата, 1992 року народження. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, пішохід вийшов з узбіччя дороги на проїжджу частину дороги. Траса не освітлювалася, не було поблизу і жодних пішохідних переходів. Що стало причиною зіткнення, встановить слідство.