Останні новини
-
10-11-2017
-
10-11-2017
-
10-11-2017
-
10-11-2017
-
10-11-2017
-
10-11-2017
-
10-11-2017
-
10-11-2017
-
09-11-2017
-
09-11-2017
-
09-11-2017
-
09-11-2017
-
09-11-2017
-
09-11-2017
-
09-11-2017
-
09-11-2017
-
08-11-2017
-
08-11-2017
-
08-11-2017
-
08-11-2017
-
08-11-2017
-
08-11-2017
-
08-11-2017
-
08-11-2017
-
07-11-2017
-
07-11-2017
-
07-11-2017
-
07-11-2017
-
07-11-2017
-
07-11-2017
На дорозі загинув хлопець 1992 року народження
На автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець близько 19:30 трапилася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Під колесами автомобіля Hyundai Sonata, яким керував житель Гусятинського району, загинув пішохід. Потерпілий - житель Скалата, 1992 року народження. На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, пішохід вийшов з узбіччя дороги на проїжджу частину дороги. Траса не освітлювалася, не було поблизу і жодних пішохідних переходів. Що стало причиною зіткнення, встановить слідство.
Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на sinoptik.ua у Донецьку
Новини тернополян
У Мистецькій резиденції ім. Назара Войтовича можна буде відвідувати різноманітні курси
П'ятниця, 10 листопада 2017
П'ятниця, 10 листопада 2017
Відкриття освітньої програми Мистецької резиденції ім.Назарія Войтовича ГО Конргес Активістів Культури спільно з ГО МЦР МІСТ відкривають Освітню програму у Мистецькій резиденції ім.Назарія...
Школа академічної доброчесності
Неділя, 29 жовтня 2017
Неділя, 29 жовтня 2017
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека спільно з ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини» за участі СІТ «Наші права» планує розпочати курс навчання у Школі академічної доброчесності, що проходитиме на...
Військова служба за контрактом
Неділя, 08 жовтня 2017
Неділя, 08 жовтня 2017
На військову контрактну службу запрошуються чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років.
Допоможіть врятувати дитину!
Неділя, 01 жовтня 2017
Неділя, 01 жовтня 2017
Владочка живе надією! Її дитинство це - уколи, крапельниці, нескінченний діаліз, біль і кахельні стіни процедурних кабінетів.
Суд із екс-регіоналом Борщівщини: була одна справа, стало дві
Четвер, 28 вересня 2017
Четвер, 28 вересня 2017
Суд із екс-заступником директора Олевського лісгоспу Валентином Антонійчуком досі не перейшов до розгляду справи по суті, а тим часом директор того ж лісгоспу Олександр Бондарчук подав позов до...
Креативні українці створили незвичний сервіс підбору книжкових подарунків
П'ятниця, 22 вересня 2017
П'ятниця, 22 вересня 2017
Ідея доставляти букбокси (так звані «книжкові коробки») виявилася новою і цікавою для книголюбів по всій Україні. Команда із п'яти людей створила стартап BookYourBooks — сервіс доставки книжкових сюрпризів.
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Середа, 13 вересня 2017
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.
"Піратські страсті" навколо Залозецького ставу №5
П'ятниця, 08 вересня 2017
П'ятниця, 08 вересня 2017
До редакції Часопису надійшла стаття за підписом Андрія Тернопільського. Матеріал автора подаємо без редагування.
Тернопільським школярам пропонують безкоштовне навчання у США
Четвер, 07 вересня 2017
Четвер, 07 вересня 2017
Триває набір на річне навчання в США за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)» для українських школярів!