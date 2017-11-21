У Тернопільському районі повністю згоріла вантажівка

Між селами Ступки та Романівка Тернопільського 21 листопада о 01:52 загорівся вантажний автомобіль «Mercedes -Benz Actros». Через пожежу, на даній ділянці дороги, перекрили рух транспорту.

На момент прибуття рятувальників вогонь повністю захопив автомобіль.

О 02:49 пожежу локалізували, а о 03:59 – повністю ліквідували. Рух автотранспорту відновили о 03:40. На той момент у заторі, перебувало близько 200 транспортних засобів.

Вогонь знищив вантажний автомобіль та вантаж, який він перевозив. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Розслідуванням обставин події займаються працівники правоохоронних органів.