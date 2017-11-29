За 15 гривень підлітки знущалися з восьмикласника

Підлітки знущалися з восьмикласника: школяра зв’язали, на голову натягнули поліетиленовий пакет й вивезли за село.

Хуліганство та незаконне позбавлення волі слідчі Заліщицького відділення поліції інкримінують п’ятьом підліткам села Садки. Про це повідомляють в обласному Відділі комунікації поліції.

Деталей кримінального провадження слідчі не розголошують, однак відомо, що четверо неповнолітніх і 19-річний водій іномарки вчинили хуліганські дії та незаконно позбавили волі восьмикласника за те, що той начебто два роки не віддавав грошей семикласникові. Сума боргу становить 15 гривень.

Один зі зловмисників домовився з потерпілим зустрітися біля клубу. Там начебто захотів в туалет, а восьмикласника попросив зачекати. Тоді на іномарці під’їхали решту компанії. Школяра зв’язали, на голову натягнули поліетиленовий пакет, засунули в машину і повезли. Все це відбувалося у білий день.

Зі слів потерпілого, його вивезли на окраїну села, нагадали про борг, а потім запитали, чи сильно він злякався, мовляв, це були жарти. Назад до села восьмикласник повернувся у тій же ж машині, але не зв’язаний.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 та частиною 2 статті 146 ККУ. Триває досудове розслідування.