На території автотранспортного підприємства згорів автобус

На території автотранспортного підприємства горить гараж, – таке повідомлення отримала Державно пожежно-рятувальна частина Збаражчини о 23:55 29 листопада.

Прибувши на місце рятувальники виявили, що горить гараж в якому знаходяться 4 автобуси, площа пожежі становила 200 квадратних метрів. Для більш ефективного гасіння пожежі та порятунку майна і транспортних засобів, керівником гасіння пожежі було вирішено направити на місце події пожежну команду селища Вишнівець та резервний караул ДПРЧ-4.

Більше години знадобилось пожежниками, аби повністю загасити вогонь.

Під час гасіння врятували три автобуси SKANIA та гаражне приміщення.

Вогонь знищив один автобус NEOPLAN, 20 вікон, електроінструменти, ручні інструменти, деталі до автобусів, оздоблення стін та стелі гаражу.

Причину та збитки пожежі - встановлюють.

На місці пожежі загиблих та потерпілих не виявлено.