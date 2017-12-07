21-річна дівчина, яку збив автомобіль на Бандери, померла

Уродженка Борщева, яку збив автомобіль на Бандери 5-го грудня, померла.

Лікарям не вдалося врятували життя 21-річної Марти Зінчук. Про це повідомила в мережі Tina Kuzyk.

Як повідомили патрульні, водій Mercedes-Benz Sprinter порушив правила руху, він наїхав на дівчину, яка переходила дорогу в межах пішохідного переходу.

Дівчину забрали в лікарню у коматозному стані ще живою, проте сьогодні вночі вона померла, пише «Доба».

За попередніми даними, водій був тверезим.