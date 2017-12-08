П'яна мама порозливала алкоголь, палила, а поруч сиділа 5-річна дитина

П'яна жінка порозливала на себе алкоголь, палила, а поруч тихо сиділа 5-річна дитина.

Близько 23-ї години до поліцейських надійшов виклик про те, що у піцерії на вул. Київській п’яна мати перебуває з малолітньою дитиною.

Прибувши на місце виклику побачене інспекторів дуже вразило:

«Жінка порозливала на себе алкоголь, палила, а поруч тихо сиділа 5-річна дитина. Коли ми заговорили до неї, вона ледве змогла говорити. Очевидно було, що перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння», – розповідає патрульний Андрій Ткач.

Інспектори змогли розпитати у громадянки номер телефону її чоловіка. Вони зателефонували йому і попросили приїхати. Він забрав матір з донькою додому. Про даний випадок інспектори повідомили працівників ювенальної превенції.