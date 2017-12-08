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П'яна мама порозливала алкоголь, палила, а поруч сиділа 5-річна дитина
П'яна жінка порозливала на себе алкоголь, палила, а поруч тихо сиділа 5-річна дитина.
Близько 23-ї години до поліцейських надійшов виклик про те, що у піцерії на вул. Київській п’яна мати перебуває з малолітньою дитиною.
Прибувши на місце виклику побачене інспекторів дуже вразило:
«Жінка порозливала на себе алкоголь, палила, а поруч тихо сиділа 5-річна дитина. Коли ми заговорили до неї, вона ледве змогла говорити. Очевидно було, що перебуває у стані сильного алкогольного сп’яніння», – розповідає патрульний Андрій Ткач.
Інспектори змогли розпитати у громадянки номер телефону її чоловіка. Вони зателефонували йому і попросили приїхати. Він забрав матір з донькою додому. Про даний випадок інспектори повідомили працівників ювенальної превенції.
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