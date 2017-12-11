Смертельна аварія на Тернопільщині: одна людина загинула, ще четверо у лікарні

В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, а четверо звернулися за меддопомогою до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася 9 грудня близько 18:30 між селами Полупанівка та Хмелиськ Підволочиського району.

Місце події обстежувала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Zafira, 1965 року народження, не впорався з керуванням та допустив бокове зіткнення із причепом автомобіля Renault Premium, яке рухалося смугою зустрічного руху. Після цього Opel відкинуло і він лоб в лоб врізався в третє авто - Renault Trafic.

В результаті удару кермувальник Opel Zafira від отриманих травм загинув на місці події. В лікарню за меддопомогою з переломами та травмами доправили водія Renault Trafic, а також пасажирів з двох інших транспортних засобів.

У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство, зазначають у поліції.