У потязі Перемишль-Київ прибиральник знайшов гранату
У потязі Інтерсіті сполученням Перемишль-Київ в одному з вагонів прибиральник знайшов гранату. Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким і той перевірив його.
Про знахідку повідомив на лінію «102». Небезпечну знахідку виявив під час руху потяга. Потяг затримали працівники колії у Тернополі.
За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, на місце події виїхали вибухотехніки, працівники поліції, бригада екстреної медичної допомоги. Коли потяг зупинився в Тернополі, фахівці оглянули його та вилучили предмет.
За попередньою інформацією, в пакеті знаходився, ймовірно, пустотілий корпус гранати РГД-5. Її передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Працівники поліції встановлюють, хто і куди перевозив небезпечний предмет.
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