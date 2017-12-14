У потязі Перемишль-Київ прибиральник знайшов гранату

У потязі Інтерсіті сполученням Перемишль-Київ в одному з вагонів прибиральник знайшов гранату. Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Він, зайшовши в тамбур, забирав пакет зі сміттям. Пакунок здався працівнику потяга важким і той перевірив його.

Про знахідку повідомив на лінію «102». Небезпечну знахідку виявив під час руху потяга. Потяг затримали працівники колії у Тернополі.

За словами начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гаврилюка, на місце події виїхали вибухотехніки, працівники поліції, бригада екстреної медичної допомоги. Коли потяг зупинився в Тернополі, фахівці оглянули його та вилучили предмет.

За попередньою інформацією, в пакеті знаходився, ймовірно, пустотілий корпус гранати РГД-5. Її передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Працівники поліції встановлюють, хто і куди перевозив небезпечний предмет.