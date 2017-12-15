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На території комбінату «Будіндустрія» стався сильний вибух

Image0000214 грудня близько 20 години в районі вулиці Поліської у Тернополі було чути гучний звук, схожий на вибух і як результат – розкидані на кілька метрів уламки скла, перемішаного з болотом. Усе це наслідки нещасного випадку, який трапився у виробничих приміщеннях на території комбінату «Будіндустрія» у Тернополі.

На місце події виїхали рятувальники, правоохоронці, швидка медична допомога. Фахівці почали оглядати територію, аби за гарячими слідами встановити причину вибуху.

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Начальник Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області Віктор Маслей розповідає: «Виїздом на місце події було встановлено, що вибух відбувся внаслідок ймовірного порушення технологічного процесу, внаслідок якого під завалами опинилася людина».

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Як було з'ясовано рятувальниками, на території комбінату «Будіндустрія», в бетонно-формувальному цеху даного підприємства, відбувся вибух газової суміші, в результаті чого сталось часткове руйнування залізобетонного даху, на площі близько 576 метрів квадратних. Під завалами бетонних конструкцій опинився працівник цеху, громадянин 1951 року народження, житель Тернополя.

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О 20.55 з-під завалів витягнули чоловіка. Він на момент вибуху займався виготовленням залізобетонних плит. Потерпілий був живий та при свідомості. Його госпіталізували його в реанімаційне відділення Тернопільської міської лікарні №1.

Остаточні висновки, щодо причин та наслідків вибуху будуть прийняті після завершення детального вивчення обставин події, обстеження будівлі та проведення засідання спеціальної комісії.

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