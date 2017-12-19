Останні новини
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
19-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
18-12-2017
-
17-12-2017
-
17-12-2017
-
17-12-2017
-
17-12-2017
-
17-12-2017
-
16-12-2017
-
16-12-2017
-
16-12-2017
-
16-12-2017
-
16-12-2017
-
15-12-2017
У аварії в центрі Тернополя постраждала дитина
Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на sinoptik.ua у Донецьку
Новини тернополян
Тернополян просять підтримати кращі проекти Програми соціального підприємництва
Понеділок, 04 грудня 2017
Понеділок, 04 грудня 2017
Тернополянам пропонують взяти участь у голосуванні за найкращі проекти Програми соціального підприємництва. Триватиме воно до 14 грудня.
Українські зірки розповіли, як долали дитячі страхи
П'ятниця, 24 листопада 2017
П'ятниця, 24 листопада 2017
Знамениті українські спортсмени та діячі культури взяли участь у всеукраїнському соціальному проекті «Діти неоголошеної війни», мета якого - підтримати дітей, які потребують особливої щоденної уваги до...
У Мистецькій резиденції ім. Назара Войтовича можна буде відвідувати різноманітні курси
П'ятниця, 10 листопада 2017
П'ятниця, 10 листопада 2017
Відкриття освітньої програми Мистецької резиденції ім.Назарія Войтовича ГО Конргес Активістів Культури спільно з ГО МЦР МІСТ відкривають Освітню програму у Мистецькій резиденції ім.Назарія...
Школа академічної доброчесності
Неділя, 29 жовтня 2017
Неділя, 29 жовтня 2017
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека спільно з ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини» за участі СІТ «Наші права» планує розпочати курс навчання у Школі академічної доброчесності, що проходитиме на...
Військова служба за контрактом
Неділя, 08 жовтня 2017
Неділя, 08 жовтня 2017
На військову контрактну службу запрошуються чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років.
Допоможіть врятувати дитину!
Неділя, 01 жовтня 2017
Неділя, 01 жовтня 2017
Владочка живе надією! Її дитинство це - уколи, крапельниці, нескінченний діаліз, біль і кахельні стіни процедурних кабінетів.
Суд із екс-регіоналом Борщівщини: була одна справа, стало дві
Четвер, 28 вересня 2017
Четвер, 28 вересня 2017
Суд із екс-заступником директора Олевського лісгоспу Валентином Антонійчуком досі не перейшов до розгляду справи по суті, а тим часом директор того ж лісгоспу Олександр Бондарчук подав позов до...
Креативні українці створили незвичний сервіс підбору книжкових подарунків
П'ятниця, 22 вересня 2017
П'ятниця, 22 вересня 2017
Ідея доставляти букбокси (так звані «книжкові коробки») виявилася новою і цікавою для книголюбів по всій Україні. Команда із п'яти людей створила стартап BookYourBooks — сервіс доставки книжкових сюрпризів.
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Середа, 13 вересня 2017
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.