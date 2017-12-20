Деякі тернополяни матимуть гарячу воду цілодобово

В окремих тернопільських багатоповерхівках гарячу воду подаватимуть цілодобово.

З 19 грудня 2017 року гаряче водопостачання в квартири будинків за адресами вул. Петлюри, 4, Петлюри, 6, Корольова, 8 (перший та другий під’їзди), Корольова, 10, Купчинського, 7, Купчинського, 9 (з другого по сьомий під’їзди) буде подаватись цілодобово в тестовому режимі. Про це повідомляє Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

З пропозиціями та скаргами просять звертатися за телефонами: 52-48-10 та 52-71-14.