Вантажівки мають де перечекати негоду. Повний перелік спецмайданчиків

На території Тернопільської області облаштували додаткові спецмайданчики для відстоювання вантажівок під час снігопаду.

Дорожники облаштували при в’їздах в область 12 спецмайданчиків, де великогабаритний транспорт зможе перечекати негоду. Це допоможе і мінімізувати присутність фур на дорогах під час снігопаду, і забезпечити безпеку учасників дорожнього руху.

Повний перелік спецмайданчиків можна знайти на карті. Крім того, на Тернопільщині функціонують 32 постійні місця відстою фур.