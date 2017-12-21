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З нового року зросте вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах

i078109sЗ 2 січня 2018 року вартість проїзду у маршрутках та тролейбусах зросте. Змушені платити на одну гривню більше будуть особи, які розраховуватимуться готівкою.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.

Зате для пасажирів, які скористаються «Соціальною картою тернополянина» або електронним проїзним квитком, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя не зміниться. Зокрема, власники безконтактних карток сплачуватимуть у тролейбусі 3 гривні, у маршрутках – 4 гривні.

Зауважимо, що формити «Соціальну карту тернополянина» можуть особи, які проживають, прописані чи офіційно працюють у Тернополі. Документи на оформлення карти можна подати у ЦНАПі (Центрі надання адміністративних послуг), в Управлінні соціальної політики міської ради та в оператора електронних систем міста. Також можна подати документи на виготовлення картки через сайт «Файна карта» https://fayna-karta.te.ua/.

Перелік пунктів, де можна поповнити «Соціальну карту тернополянина»:

Магазин «Ксеня» вул. Тролейбусна, на зупинці Війскомату

Магазин «Альянс» вул. Максима Кривоноса, 9

Газетний кіоск вул. Руська 19

Магазин «Щедрик» вул. Анатолія Живова

Газетний кіоск бульвар Тараса Шевченка, 21

Газетний кіоск вул. Клінічна, 8

Мерсі пр. Степана Бандери

Газетний кіоск вул. Київська, 1

Магазин «Ксеня» вул. Генерала Мирона Тарнавського, 20

Магазин «Ксеня» проспект Злуки, 9

Магазин «Ксеня» зупинка 2-е Профтехучилище

Газетний кіоск вулиця Гетьмана Мазепи, 26

Мерсі вул. Живова

Мерсі вул. Львівська, 2

Мерсі Привокзальна площа

Мерсі вул. Леся Курбаса 2

Мерсі вул. Митрополита Шептицького, 3

Три дороги проспект Степана Бандери, 93

Мерсі вул. Чехова, 16.

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