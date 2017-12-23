Патрульна поліція Тернополя отримала нового керівника

Новим керівником патрульної поліції нашого міста став Богдан Шевчук. Наказ про призначення зачитав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Богдан Шевчук народився в селищі Скала-Подільська Борщівського району. Він один з тих, хто став першим патрульним, адже у квітні 2015 року пройшов жорсткий відбір до лав підрозділу, що запрацював у Києві. Пройшов шлях від інспектора до командира роти управління патрульної поліції у місті Києві. Перед призначення виконував обов’язки заступника начальника управління патрульної поліції в Житомирі.

Також присягу на вірність українському народу прийняли 49 нових співробітників управління патрульної поліції.