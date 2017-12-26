Смертельна ДТП поблизу села Івашківці: під колесами авто загинуло двоє осіб, п'ятеро травмовано

В результаті дорожньо-транспортної пригоди на дорозі Доманове-Коваль-Чернівці-Тереблече загинуло двоє осіб, п'ятеро травмовано.

Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди під колесами іншого транспортного засобу опинилися працівники слідчо-оперативної групи та відбулося зіткнення ще двох автомобілів. Про подію повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області. Один з винуватців автопригоди - втік.

25 грудня о 23:37 до Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими. Під колесами автомобіля MAN поблизу села Івашківці Збаразького району, загинув 55-річний тернополянин. Він вийшов на проїжджу частину дороги. Водій вантажівки каже, що чоловік був у темному одязі, а траса взагалі не освітлювалася. Свідками даної автопригоди були кермувальник та пасажири з Renault Trafic. Вони зупинилися, викликали поліцію та швидку.

На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група.

Під час огляду місця близько 00:30 трапилася ще одна аварія. Водій автомобіля Mercedes Sprinter не зауважив, що територія обгороджена та знаків, які сповіщали про ДТП. В результаті - зіткнувся із автомобілем Renault Trafic, який стояв на узбіччі з свідками автопригоди за участі вантажівки.

Бус знаходився на автодорозі перед автомобілем MAN. Саме в ньому перебував один з працівників поліції і опитував свідків. Слідча оглядала місце ДТП поруч.

Renault від удару за інерцією почав рухатися вперед, збив поліцейську і врізався у службове авто марки ВАЗ-2107. В результаті аварії постраждали пасажири буса. Удар Sprinter (а) став летальним для 28-річгного чоловіка, який сидів у салоні. Він помер в кареті швидкої допомоги. Ще трьох потерпілих, серед яких неповнолітня дівчинка, доправили до лікарні з забоями та переломами.

Постраждали і правоохоронці. Слідчу бригада швидкої доправила в реанімаційне відділення. У жінки політравма, струс, закритий та відкритий переломи стегнової кістки. Забої отримав і інший правоохоронець, але його не госпіталізовували.

Транспорт зупинився неподалік місця аварії, але водій втік. Проте працівники поліції встановили власника автомобіля. Через три години його знайшли.

Долю і водія автомобіля MAN, і Mercedes Sprinter вирішуватиме суд. Триває слідство.