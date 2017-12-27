У Тернополі відкрили Центр політравми
На базі Тернопільської університетської лікарні відкрили сучасне відділення політравми.
Дане відділення облаштоване за найсучаснішими стандартами, що дозволить якісніше та оперативніше надавати допомогу хворим. Загалом на його реконструкцію було виділено 7 млн. грн., повідомляють в облдержадміністрації. У відкритті Центру взяли в. о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
Центр політравми – це повністю реорганізоване приймальне відділення складовою якого є відділення інтенсивної терапії для хворих з політравмою, операційний блок для виконання невідкладних маніпуляцій та хірургічних втручань при черепно-мозковій травмі, травмі грудної клітки, травмі органів черевної порожнини та скелетній травмі; відділення ортопедичного стаціонару з операційним блоком на чотири операційних, укомплектованих найсучаснішим обладнанням, що дає можливість виконувати високотехнологічні хірургічні втручання у пацієнтів з переломами кісток тазу, хребта та кінцівок; відділення стаціонару торакальної хірургії, нейрохірургії, абдомінальної та судинної хірургії. В структурі стаціонару також працює підрозділ реабілітації, що займається реабілітацією пацієнтів з перших днів після травми до повного відновлення функцій організму.
Головний лікар Університетської лікарні Василь Бліхар наголосив, що Центр політравми – це об’єднання відділень спеціалізованої медичної допомоги, які комплексно будуть надавати допомогу хворим з політравмою.
«Ми змогли створити таке відділення, яке буде надавати допомогу хворим у критичних станах. У нас є вся структура спеціалізованих відділень – ортопедія, нейрохірургія, очне відділення, судинна хірургія, торакальна хірургія і в майбутньому буде кардіохірургія. Адже хворий з політравмою – це хворий, який отримав множинні ураження різних систем і органів. Тому допомога повинна надаватися одномоментно і основне завдання – при наданні допомоги стабілізувати хворого, а тоді в так зване вікно можливості надати кваліфіковану, спеціалізовану допомогу. Тому відкриття такого центру кардинально змінить відношення до хворих та відповідно змінить результат», – підкреслив Василь Бліхар.
Водночас, як він поінформував, крім сучасного обладнання та створення належних умов, у Центрі працюють кваліфіковані лікарі-хірурги різного профілю.
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