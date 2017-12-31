У новорічну ніч в Тернополі курсуватиме громадський транспорт

У Новорічну ніч Тернополем курсуватимуть тролейбуси та автобуси.

З 31 грудня 2017 року на 1 січня 2018 року громадський транспорт Тернополя курсуватиме до ранку: тролейбуси з 23.00 до 4.00 год., а маршрутки – з 23.00 до 6.00 год.

Повідомляє прес-служба ТМР.

Щодо маршрутних таксі, то на кожному маршруті № 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 25 та 27 з 23.00 год. 31 грудня курсуватиме по одній одиниці транспорту.Також їздитимуть два тролейбуси – по одному на маршрутах №5 та №11.