На дорозі Броди-Тернопіль водій маршрутки збив пішохода

Дорожньо-транспортна пригода на Бродівській трапилася вчора близько 19 години.

Інспектор патрульної поліції Тернополя Назар Чорній розповідає, що в селі Біла на автодорозі Броди-Тернопіль водій маршрутного автобуса №8 марки «Богда» збив пішохода. Невідомий переходив проїжджу частину дороги у непристосованому для цього місці.

Потерпілого госпіталізували з травматичним шоком у реанімаційне відділення. В чоловіка політравма, закрита черепно-мозкова травма, церебральна кома та тупа травма живота.

За словами водія автобуса, невідомий, який потрапив йому під колеса, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він стверджує, що їхав центральною частиною дороги, оскільки узбіччя не освітлюється і практично нічого не видно. Звідки взявся перехожий – не знає.

«Якби він перебігав дорогу, я б помітив. Він взявся з правого кутка ні звідки. Може він з горбка спускався, може просто пішов «юзом» на автобус. Права фара добре узбіччя зачіпає, але чоловік лише промайнув і одразу удар. Я вийшов подивитися, що сталося, побачив чоловіка і одразу викликав швидку», – розповідає водій.

Кермувальник каже, що їхав не швидко, приблизно 40 кілометрів на годину, оскільки під’їжджав уже до зупинки. Усі обставини автопригоди встановить слідство.