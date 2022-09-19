Анонс Тернопільської обласної філармонії

20 вересня 2022р., о 18:30
МУЗИ НЕ МОВЧАТЬ. Академічний камерний хор «БРЕВІС» -головний диригент заслужений артист України Святослав ДУНЕЦЬ Хормейстер – Іван БОБІТКО
Ведучий – лауреат міжнародних конкурсів Андрій ОЛЕНИН Квитки у касі філармонії та на Karabas.com Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88
22 вересня 2022р.,о 18:30
З нагоди 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької ПІСНЮ СВІТУ ВІДДАЛА – СЕРЦЕ ВАМ ЛИШИЛА Академічний симфонічний оркестр – головний диригент народний артист України Мирослав КРІЛЬ
Солісти:
Народна артистка України Наталія ЛЕМІШКА,
Заслужена артистка України Оксана МАЛЕЦЬКА,
Наталія ПРИСІЧ, Андрій ОЛЕНИН
Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК
Квитки у касі філармонії та на Karabas.com
Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88
29 вересня 2022 р. о 18:30
ЗЦІЛЕННЯ МУЗИКОЮ
Камерний оркестр Тернопільської обласної філармонії
Диригент – народний артист України Мирослав КРІЛЬ
Ведучий – лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів
Андрій ОЛЕНИН
Квитки у касі філармонії та на Karabas.com
Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88
2 жовтня 2022р., о 17:00
До Міжнародного дня музики
АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР Тернопільської обласної філармонії
Головний диригент – народний артист України Мирослав КРІЛЬ
Солістка – лауреат міжнародних конкурсів Марія БОНДАРЕНКО (м.Харків)
Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК
В програмі:
І відділ – Л. ван Бетховен Концерт №5 для ф-но з оркестром (Es-Dur, op.73)
ІІ відділ – Л.Ревуцький Симфонія №2 (І редакція)
Квитки у касі філармонії та на Karabas.com
Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88