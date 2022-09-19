Анонс Тернопільської обласної філармонії

20 вересня 2022р., о 18:30

МУЗИ НЕ МОВЧАТЬ. Академічний камерний хор «БРЕВІС» -головний диригент заслужений артист України Святослав ДУНЕЦЬ Хормейстер – Іван БОБІТКО

Ведучий – лауреат міжнародних конкурсів Андрій ОЛЕНИН Квитки у касі філармонії та на Karabas.com Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88

22 вересня 2022р.,о 18:30

З нагоди 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької ПІСНЮ СВІТУ ВІДДАЛА – СЕРЦЕ ВАМ ЛИШИЛА Академічний симфонічний оркестр – головний диригент народний артист України Мирослав КРІЛЬ

Солісти:

Народна артистка України Наталія ЛЕМІШКА,

Заслужена артистка України Оксана МАЛЕЦЬКА,

Наталія ПРИСІЧ, Андрій ОЛЕНИН

Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК

Квитки у касі філармонії та на Karabas.com

Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88

29 вересня 2022 р. о 18:30

ЗЦІЛЕННЯ МУЗИКОЮ

Камерний оркестр Тернопільської обласної філармонії

Диригент – народний артист України Мирослав КРІЛЬ

Ведучий – лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів

Андрій ОЛЕНИН

Квитки у касі філармонії та на Karabas.com

Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88

2 жовтня 2022р., о 17:00

До Міжнародного дня музики

АКАДЕМІЧНИЙ СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР Тернопільської обласної філармонії

Головний диригент – народний артист України Мирослав КРІЛЬ

Солістка – лауреат міжнародних конкурсів Марія БОНДАРЕНКО (м.Харків)

Ведуча – заслужена артистка України Адріана ОНУФРІЙЧУК

В програмі:

І відділ – Л. ван Бетховен Концерт №5 для ф-но з оркестром (Es-Dur, op.73)

ІІ відділ – Л.Ревуцький Симфонія №2 (І редакція)

Квитки у касі філармонії та на Karabas.com

Довідки за тел.: (0352) 25-07-48; 097-942-02-88