Тернопільські перевізники не хочуть працювати по-європейськи

Водії приватних маршруток влаштували страйк через запровадження у Тернополі європейської моделі функціонування громадського транспорту.

Водіїв не влаштовує, що після запровадження електронної системи оплати за проїзд, вони позбавлені можливості «працювати» з готівкою. Тобто отримувати додаткові неоподатковані доходи. Ще одна причина – їхня вимога підвищення вартості проїзду для всіх без виключення до 6 грн.

Причини страйку водіїв

Причина перша

Водії та їх шефи-власники маршруток звикли працювати в «африканській системі».

Раніше у Тернополі діяла така система: водій мав здати власнику маршрутки план на день, а решта готівки – був його заробіток. Тепер же через водія готівка не проходить. Запроваджена електронна «європейська система» оплати. Люди сплачують через валідатори карткою. Водій має працювати на чітко визначену зарплату.

А що тепер?

Вводиться чіткий обліг пільговиків та реального використання ними громадського транспорту. Адже головним аргументом перевізників у спілкуванні з місцевим самоврядування, коли йдеться про потребу підвищення тарифів є «велика кількість пільговиків». Тепер буде точно відомо, скільки людей з пільгами скористалися транспортом і скільки це коштує.

Це облік коштів, які обертаються у транспортній сфері. Ніхто точно не знає, скільки тернополяни сплачують перевізникам, особливо приватним. Самі перевізники часто маніпулюють терміном, що «перевезення є збитковими». Запровадження єдиного електронного квитка дозволяє повністю побачити, скільки коштів збирається і обдурити місто та пасажирів буде набагато складніше.

Це реальний крок від африканської системи, де головним для перевізника є кількість грошей зароблених на кожному пасажирі, до європейської системи транспортного сполучення, коли місто платитиме перевізнику за кілометри, а його обов’язок полягатиме у дотриманні правил, які встановить громада Тернополя.

Причина друга

Власники маршрутів вимагають підняти ціну за квиток до 6 грн.

Ще одна причина страйку – вимога підняти вартість проїзду до 6 грн як для тернополян, так і для гостей нашого міста (для прикладу у Львові вартість проїзду підняли лише до 5 грн). Власники маршруток та водії написали відповідне звернення до міського голови Сергія Надала. Однак мер виступив категорично проти.

Вони апелюють до збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів. Але після збільшення вартості на солярку і мастило вже пройшло майже 2 місяці. Весь цей час водії погоджувалися возити тернополян за старою ціною. Але тепер, коли ввели електронну систему, вони згадали про звичний аргумент – паливо-мастильні матеріали.

Висновок простий: справа не у ціні на дизель чи мастило. Справа у тому, що у власників маршруток і водіїв забрали неоподатковані доходи і змусили платити податки.

Причина третя

Водіїв зловили на «криміналі»

Водіїв тернопільських маршруток спіймали на тому, що вони почали видавати «липові» квитки, які невідомо де надруковані. Вони не проводять оплату через електронну систему (валідатор), а кладуть готівку собі в кишеню. Водії змушені йти «на жертву» – друкують за свій кошт «липові» квитки, вартість яких не перевищує 50 коп. Так водії намагаються приховати від обліку готівку. Однак пильні тернополяни та контролюючі служби вже зафіксували ці спроби обдурити громаду міста.

Як наслідок, Сергій Надал написав звернення у поліцію з приводу шахрайства водіїв. Очевидно, така вимога дотримання законності «обурила» водіїв. Нагадаємо, що раніше тернопільських водіїв маршруток спіймали на диверсіях. Вони почали псувати валідатори, щоб зірвати запровадження електронної системи оплати за проїзд.

До чого можуть привести протести водії

Чітка позиція міського голови Сергія Надал показує, що він не допустить необґрунтованого підвищення вартості проїзду у маршрутках. Більше того, і Закон України, зобов’язує запроваджувати електронну систему оплати за проїзд. У Тернополі та в Україні запроваджується європейська система і цього не зупинити. Ніщо не може зупинити ідею, час якої настав.

У свою чергу власники маршрутів можуть отримати штрафні санкції аж до розірвання угод з міською радою на перевезення пасажирів. У Тернополі будуть працювати лише ті фірми-перевізники, які згодні працювати по-європейськи. І перевізникам не вдасться взяти у заручники Тернопіль.

Куди скаржитися на недобросовісних водіїв

Якщо водій маршрутки видає підроблений квиток, або Ви виявили у маршрутці пошкоджений валідатор, або зафіксували інші випадки саботажу електронної системи оплати за проїзд, прохання відразу звертатися до управління транспорту, комунікацій та зв’язку за тел. 52-15-14. Або телефонувати на «гарячу лінію» міської ради: 15-80.