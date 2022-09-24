Як відзначали Соломії день у Тернополі

Перед її талантом схиляли голови прискіпливі музичні критики, а митці захоплювалися силою духу й стійкістю до випробувань . Соломія Крушельницька залишила по собі неабиякий мистецький спадок.

Вчора виповнилося 150 років від дня її народження. Цю дату відзначають на державному рівні у різних містах України та за кордоном. Мистецька імпреза з нагоди 150-ти річчя з Дня народження Соломії Крушельницької відбулася і в Тернополі. Тут згадували життєвий і творчий шлях оперної діви, співали пісні того часу, читали вірші й спогади її сучасників. Соломія Крушельницька розпочала свою творчість на Тернопільщині. Ім'я видатної жінки має знати весь світ. Особливо це важливо зараз.