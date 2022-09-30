Через "Дію" можна буде оформити виїзд дитини

Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде в Дії .Комітет цифрової трансформації підтримав законопроєкт, що дозволить батькам оформлювати через застосунок Дія тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років .

Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку Дія за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно. Ця реформа враховує виклики сьогодення та забезпечить можливість батькам швидко, зручно та безоплатно оформити таку згоду.