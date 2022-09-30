Через "Дію" можна буде оформити виїзд дитини

za kordon Оформити тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде в Дії .Комітет цифрової трансформації підтримав законопроєкт, що дозволить батькам оформлювати через застосунок Дія тимчасовий дозвіл на виїзд дитини, якій не виповнилося 16 років.

Батьки зможуть оформити згоду на тимчасовий виїзд дитини за кордон у застосунку Дія за кілька кліків та без участі нотаріуса. А також без бюрократії, черг та безоплатно. Ця реформа враховує виклики сьогодення та забезпечить можливість батькам швидко, зручно та безоплатно оформити таку згоду.

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