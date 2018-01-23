На Гусятинщині під воду провалився автомобіль з людьми

Вночі 22 січня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставі, що у селі Теклівка Гусятинського району, під воду провалився автомобіль з людьми.

За інформацією в обласному Управлінні ДСНС, чоловіки, 1970 та 1986 років народження, заради розваги виїхали на поверхню замерзлого ставу та провалилися під кригу. Авто з людьми за лічені хвилини зникло у крижаній воді. Одному з чоловіків вдалось вибратись з транспортного засобу та дістатися берега, інший врятуватись не зміг.

Рятувальники з допомогою місцевих жителів підняли на поверхню транспортний засіб та тіло загиблого.